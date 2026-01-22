Зеленский рассказал, когда Украина рассмотрит возможное членство в «Совете мира»

Украина рассмотрит возможность вступления в «Совет мира», инициированный президентом США Дональдом Трампом, лишь после окончания текущего вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Европейская правда».

«Но для нас понятно, что мы сможем там быть, когда война закончится. С Россией мы сейчас враги. Беларусь – союзник России, вместе с ними мы не можем быть (за одним столом. – прим. ред.)», – пояснил Зеленский.

Зеленский подтвердил получение приглашения от Дональда Трампа в «Совет мира». Он указал, что упоминание о нем уже содержится в «плане из 20 пунктов», разработанном на основе первоначального «мирного плана» США. Этот документ предусматривает создание органа под руководством США, который будет контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Президент Украины подчеркнул, что не обладает детальной информацией о концепции «Совета мира», в частности, о составе его участников.

Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе 16 января. Для участия в его работе Трамп пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, в том числе Россию.