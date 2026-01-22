Названа новая цель США после Венесуэлы

Раскрыта новая цель США после Венесуэлы
Соединенные Штаты намереваются сменить правительство на Кубе до конца года, ищут соратников на острове, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
По данным газеты, 3 января 2026 года США провели успешную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли в Нью-Йорк президента республики Николаса Мадуро.
После этого, заметили журналисты, Вашингтон решил заняться соседней Кубой — администрация начала поиск контактов в Гаване с тем, чтобы обсудить условия прекращения коммунистического правления в стране.
В Белом доме полагают, пояснил источник, что экономика Кубы сейчас находится на грани краха, а правительство как никогда уязвимо после потери важного покровителя в лице Мадуро.
По его словам, Вашингтон рассчитывает на понимание кубинских министров, на то, что они правильно воспримут сигнал, поданный в Венесуэле, и пойдут на сделку.
Вместе с тем, уточнил собеседник газеты, у чиновников нет конкретного плана по свержению коммунистического правительства, которое находится у власти почти семь десятилетий.