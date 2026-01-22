Зеленский заявил о подзатыльнике для Орбана

Некий Виктор, который «живет за счет Европы» и в то же время пытается «продавать европейские интересы», заслуживает подзатыльник. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, имея в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Свое заявление украинский лидер сделал на экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января 2026 года.

© Газета.Ru

Украинский президент подчеркнул, что силы, пытающиеся уничтожить Европу, не теряют ни единого дня и действуют внутри ЕС.

«Каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник», — цитирует Зеленского «РБК-Украина», указывая, что Зеленский имел в виду Виктора Орбана.

Президент добавил, что если Виктор комфортно чувствует себя в России, то это не значит, что нужно позволить «столицам в Европе превратиться в маленькие подобия Москвы».

Кроме того, Зеленский на форуме в Давосе заявил, что после установления перемирия на Украине, там должны быть размещены европейские военные контингенты. Также украинский лидер сообщил о том, что документы об окончании конфликта на Украине почти готовы.

22 января Зеленский в Давосе встретился с президентом США Дональдом Трампом, с которым он обсудил украинский конфликт. Беседа продлилась менее часа, Зеленский назвал ее продуктивной и содержательной. Издание «Страна.ua» писало, что темой переговоров должен был стать вывод ВСУ с территории Донбасса.

Ранее Трамп оценил встречу с Зеленским в Давосе.