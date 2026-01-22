СМИ сообщили о неудачной для Зеленского встрече с Трампом в Давосе

Владимиру Зеленскому не удалось достичь поставленных целей в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, встреча с президентом США Дональдом Трампом не принесла результатов, пишет Financial Times (FT).

Автор статьи пояснил, что украинский лидер рассчитывал завершить переговоры по экономическому восстановлению его страны и гарантиях безопасности для Киева, но этого не произошло.

Стороны не завершили работу над документами, которые американские и украинские чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их, уточнил журналист.

Трамп: встреча с Зеленским была хорошей

По оценке обозревателя, Зеленский потерпел неудачу на форуме, не смог договориться с Трампом.

Вместе с тем, что украинский лидер назвал переговоры хорошими и продуктивными и отметил, что документы, призванные положить конец военному конфликту с Россией, «почти готовы».

Трамп тоже высказался о встрече положительно, отметив, что «все желают завершения конфликта».