Вучич раскритиковал «Совет мира» Трампа

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал «Совет мира» — новую межправительственную организацию, которая была создана по инициативе главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Вучича, «Совет мира» уже внес свой вклад в разделение Европы. Сербский президент объяснил, что большинство стран-членов Евросоюза пока воздержались от участия в организации, а сам совет может стать «параллельным органом относительно ООН».

«"Совет мира", прежде всего, дополнительно разделил Европу, и страны ЕС в основном или не участвуют, или еще не высказались об этом. <...> Некоторые говорят, что это параллельный орган относительно ООН, я в этом не уверен и не думаю, что это возможно. КНР только констатировала, что получила приглашение, Франция, Великобритания, ФРГ не участвуют. Посмотрим, и каковы задачи этого совета», — заявил он.

Ранее Трамп раскрыл свою роль в «Совете мира».