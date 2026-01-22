Трамп пригрозил ответными мерами в случае продажи Европой активов США
США примут жёсткие меры, если страны ЕС начнут продавать американские активы. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью Fox Business на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Если они это сделают, значит, сделают. Но знаете, если это произойдёт, с нашей стороны последует серьёзный ответный удар», — цитирует его Bloomberg.
Трамп добавил, что «все козыри в руках» у США.
Директор СВР Сергей Нарышкин отмечал, что у американского лидера достаточно чутья, чтобы не поддаться на провокации ЕС.
Ранее Трамп высказывался о конфликте на Украине, заявив, что, по его мнению, и Москва, и Киев заинтересованы в урегулировании.