Выступление Зеленского на форуме в Давосе прервали

Ведущий форума в Давосе прервал речь Владимира Зеленского и призвал его как можно скорее завершить выступление. Видео опубликовал телеканал «Звезда» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах телеведущий вежливо, но непреклонно обращается к украинскому лидеру, говорит о том, что пора завершать выступление.

Зеленский спрашивает в ответ: «Было не интересно со мной, да?». На это собеседник уклончиво отвечает, что «люди за его спиной» (организаторы) указывают на часы, торопят.

Украинский лидер просит предоставить ему еще 15 минут для продолжения выступления. Ведущий неохотно соглашается: «15 минут, хорошо».

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе выступления на форуме в Давосе обвинил европейские страны в слабости и бездействии.