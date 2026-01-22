Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.

«В Киеве фактически не осталось генерации внутри города. Она по факту уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Соответственно, Киев переведен на полное внешнее электроснабжение. Там тоже достаточно много повреждений», - цитируют Харченко украинские СМИ.

Он также добавил, что энергетики пока не могут дать прогноз по срокам восстановления электроснабжения в Киеве.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что впервые в истории Киева, в условиях таких сильных морозов, большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии.