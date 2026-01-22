Киев остался без энергогенерирующих мощностей
Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.
Он также добавил, что энергетики пока не могут дать прогноз по срокам восстановления электроснабжения в Киеве.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что впервые в истории Киева, в условиях таких сильных морозов, большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии.