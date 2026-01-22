Стубб пожаловался на Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб пожаловался на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что его американский коллега Дональд Трамп в большинстве случаев не прислушивается к нему. Его слова приводят «Известия».

Как отметил финский лидер, его называют тем, кто «нашептывает» главе Белого дома.

«Я шепчу, пишу, но в большинстве случаев он меня не слушает. Поэтому нужно быть реалистом», — сказал Стубб.

В четверг президент Финляндии также предупредил, что «еще ничего не кончено» после того, как Трамп сменил свою позицию в отношении Гренландии и пообещал не применять военную силу.

20 января Стубб заявил, что совместный поход в сауну Трампом помог бы решить проблему с Гренландией.

5 января президент США сообщил о планах Соединенных Штатов установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность.

Ранее Стубб заявил об изменении подхода Трампа к урегулированию на Украине.