Зеленский заявил, что защитил бы Гренландию, будучи в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы помог бы Европе защитить Гренландию, если бы Украину приняли в НАТО. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Мы знаем, как там биться, если бы нас попросили и если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО. Мы бы решили эту проблему», — цитирует его РИА Новости.
Также Зеленский резко высказался в адрес европейских стран после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе. По его словам, Европа по-прежнему не понимает, как обеспечить собственную безопасность.
Кроме того, глава киевского режима заявил, что 23 января состоится встреча Украины с Россией и США.