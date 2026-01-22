Зеленский заявил, что защитил бы Гренландию, будучи в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы помог бы Европе защитить Гренландию, если бы Украину приняли в НАТО. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

© Global look

«Мы знаем, как там биться, если бы нас попросили и если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО. Мы бы решили эту проблему», — цитирует его РИА Новости.

Также Зеленский резко высказался в адрес европейских стран после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе. По его словам, Европа по-прежнему не понимает, как обеспечить собственную безопасность.

Кроме того, глава киевского режима заявил, что 23 января состоится встреча Украины с Россией и США.