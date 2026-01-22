Рейтинг Трампа поставил антирекорд за второй президентский срок

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа поставил антирекорд за время его второго президентского срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос компании American Research Group.

Опрос проводился среди граждан США — всего в нем приняли участие 1100 совершеннолетних американцев по всей стране. Согласно результатам исследования, уровень одобрения Трампа составляет только 35%. При этом, 63% опрошенных выразили недовольство его текущей политикой. Это означает, что чистый рейтинг одобрения Трампа равен -28%. Это самый низкий показатель с момента начала второго президентского срока Трампа.

Примерно такие же результаты дал вопрос про экономическую политику Трампа. Его работу в этой сфере одобряют 32% опрошенных, а не одобряют 64%. Кроме того, из 35% тех, кто высказался о Трампе положительно, 19% ожидают экономического роста, а 53% ожидают ухудшения экономической ситуации.

Ранее Трамп заявил, что не беспокоится за свою безопасность после двух покушений в 2024 году.