Вэнс дал совет ЕС

США ожидают от европейских стран переориентации внимания на инвестиции в американскую экономику. Вашингтон заинтересован в мирном разрешении конфликтов для развития торговли, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо.

По словам Вэнса, мир - это также наилучшее решение с точки зрения торговли между Россией и Украиной. Америка хочет, чтобы Европа была меньше сосредоточена на войне и больше - на инвестициях. По его мнению, лучший способ достижения этой цели - приведение текущих военных действий к мирному соглашению.

Вэнс высказался о возможной встрече России, Украины и США

Вэнс утверждает, что США достигли значительного прогресса в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Вице-президент считает, что сам факт начала прямых переговоров сторон свидетельствует о позитивной динамике, передает ТАСС.