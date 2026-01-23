Вэнс: переговоры США с НАТО по Гренландии идут хорошо

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в разделе природных ресурсов Гренландии, которые, по его словам, Вашингтон фактически защищает. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу NewsMax.

"Мы хотим разделить богатство этой прекрасной территории с большим количеством полезных ископаемых и ресурсов, которые, по сути, мы защищаем", – заявил Вэнс.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заверил, что не видит сценария военного конфликта с Данией - союзником по НАТО - из-за Гренландии. Он охарактеризовал обсуждаемую сделку как долгосрочную, даже «вечную», и отметил, что после встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по острову.

Ранее сообщалось, что Европа готовит соглашение с США по Гренландии.

