Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России

Французские военные моряки задержали в Средиземном море танкер, шедший из России, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Глава государства заметил, что в четверг утром, 22 января, ВМС Франции взяли на абордаж нефтяной танкер, подпадающий под международные санкции.

Макрон уточнил, что операцию по захвату провели при поддержке «нескольких союзников» в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Лавров раскрыл судьбу российского экипажа танкера Marinera

По его данным, судно шло «под подставным флагом». Начато следствие по делу о нарушении санкций, танкеру предписано направиться в указанный французскими властями порт.

Портал Maritima со ссылкой на прокуратуру Марселя и морскую префектуру Франции отметил, что речь идет о танкере Grinch, который следовал из Мурманска.

Президент Владимир Путин предупредил ранее, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к «общим проблемам».