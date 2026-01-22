Политолог Вадим Трухачев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Европарламента (ЕП) отклонить резолюцию о недоверии Урсуле фон дер Ляйен и назвал условие, при котором глава Еврокомиссии в дальнейшем может лишиться своей должности.

Ранее стало известно, что очередная резолюция о недоверии фон дер Ляйен не набрала необходимого числа голосов на пленарной сессии Европарламента. За инициативу положительно проголосовали 165 европарламентариев, тогда как 390 выступили против, еще 10 воздержались от голосования. Инициаторы внесения третьего вотума недоверия к фон дер Ляйен были возмущены решением Евросоюза подписать соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком.

Решение Европарламента отклонить резолюцию о недоверии фон дер Ляйен было ожидаемым, так как четыре системные фракции ЕП – «Европейская народная партия», «Социал-демократы», «Либералы» и «Зеленые» – не готовы к ее отставке. На вынесении вотума недоверия фон дер Ляйен настаивают прежде всего правые евроскептики из партии «Патриоты за Европу» во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Так что иного исхода голосования ожидать и не стоило. Вадим Трухачев Политолог-европеист

В дальнейшем в Европарламенте будут предприниматься новые попытки сместить фон дер Ляйен с занимаемого ею поста, отметил специалист.

«А перспективы этих попыток во многом будут зависеть от результатов коррупционного расследования в отношении деятельности фон дер Ляйен, которое сейчас проводят правоохранительные органы Бельгии. Элементы коррупции с ее стороны уже были выявлены, теперь вопрос в их количестве. Если нахождение фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии станет абсолютным позором, то ее выгонят. Но пока это маловероятно. Евросоюз считает, что он находится в состоянии войны с Россией, пусть и опосредованной, а в таких ситуациях «командование» не меняют, а если и меняют, то только в крайнем случае», - заявил эксперт.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что отныне Европа живет в мире «грубой силы».