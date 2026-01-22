Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты, по его мнению, не испытывали необходимости в поддержке НАТО и не обращались к союзникам за помощью.

© Global look

Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО, передает ТАСС.

«Мы никогда не нуждались в них. Мы никогда в действительности ничего у них не просили», – подчеркнул американский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп опубликовал скриншот заявления блогера о том, что НАТО и ООН считаются настоящими врагами США.

Трамп сделал резкие заявления о Европе и потребовал уступок по Гренландии, после чего лидеры Евросоюза созвали экстренное совещание в Брюсселе.

Он также подверг критике европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума.