Трамп пригрозил Европе репрессиями

Дональд Трамп заявил в четверг, что начнет "крупные репрессии", если европейские страны начнут продавать американские долговые ценные бумаги, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты.

"Если это произойдет, мы начнем крупные репрессии, и все карты у нас в руках", - сказал президент США в интервью Fox Business из Давоса.

Заявление Трампа прозвучало на следующий день после того, как он отказался от планов ввести высокие тарифы против европейских стран в рамках своей попытки захватить Гренландию.

Ранее американское издание Semafor сообщило, что Трамп, похоже, был разочарован падением акций на рынках на этой неделе и отметило, что его враждебность по отношению к европейским союзникам несет огромные риски.