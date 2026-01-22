Трамп пригрозил Европе репрессиями в случае продажи американского госдолга
Дональд Трамп заявил в четверг, что начнет "крупные репрессии", если европейские страны начнут продавать американские долговые ценные бумаги, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты.
"Если это произойдет, мы начнем крупные репрессии, и все карты у нас в руках", - сказал президент США в интервью Fox Business из Давоса.
Заявление Трампа прозвучало на следующий день после того, как он отказался от планов ввести высокие тарифы против европейских стран в рамках своей попытки захватить Гренландию.
Ранее американское издание Semafor сообщило, что Трамп, похоже, был разочарован падением акций на рынках на этой неделе и отметило, что его враждебность по отношению к европейским союзникам несет огромные риски.
"Некоторые страны, как Великобритания, Бельгия и Франция, владеют триллионами долларов активов США, такими как казначейские облигации. Если они решат их продать, это может привести к резкому росту процентных ставок", - говорится в публикации.