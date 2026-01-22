Зеленский анонсировал встречу с участием России и США

В ОАЭ пройдут первые трехсторонние встречи между США, Россией и Украиной, рассказал журналистам Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский лидер заметил, что переговоры состоятся 23 и 24 января. Конкретное место проведения встречи и состав украинской делегации он не посчитал нужным назвать.

Напомним, что Киев согласился на трехстороннюю встречу в одной из арабских стран в декабре 2025 года.

Вместе с тем, тогда Зеленский выразил сомнение, что новая встреча будет продуктивной, поскольку «были встречи в Турции в таком формате».

Напомним, что прямые переговоры России с Украиной возобновились 16 мая 2025 года после трех с лишним лет перерыва. Они прошли в Стамбуле и продолжались около двух часов.