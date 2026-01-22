Два акварельных рисунка кисти Гитлера продали с аукциона

Работы, созданные Адольфом Гитлером в начале XX века, ушли с молотка на торгах, устроенных британским аукционным домом Hutchinson Scott. Об этом сообщает Le Parisien.

© Bundesarchiv / Wikimedia

Аукцион прошел в графстве Йоркшир, на торгах были представлены два рисунка, написанные акварелью. Предположительно, они принадлежат кисти Гитлера и были созданы в 1909 и 1910 годах. Первый лот, изображающий дом с дымящейся трубой, продали за 2,3 тысячи фунтов (около 234,4 тысячи рублей), а второй, с церковью, — за 2,6 тысячи фунтов (около 265 тысяч рублей).

Парижский аукционист Давид Эльберг, комментируя результаты аукциона, заявил: «Для меня это пиар-ход. Это небольшой аукционный дом, и это привлекает к ним внимание. Это обязательно шокирует публику. Главный вопрос в том, готовы ли мы продвигать работы человека, ответственного за смерть миллионов людей… Я бы этого не сделал. Я бы не стал продавать подобные вещи». Он также усомнился в художественной ценности лотов, отметив, что подобная акварель без знаменитого имени могла бы стоить 20 евро (около двух тысяч рублей), а высокую цену определяет именно интерес к автору.

Аукционный дом Hutchinson Scott отказался раскрывать личности покупателя и продавца, сославшись на конфиденциальность. В каталоге работы были описаны подчеркнуто нейтрально.

Это не первый случай, когда рисунки Гитлера появляются на рынке: подобные лоты периодически всплывают на аукционах в Германии и Великобритании. Их финальная стоимость достигает сумм в сотни тысяч евро. При этом эксперты отмечают проблемы с аутентификацией и наличие подделок.

Ранее сообщалось, что у Адольфа Гитлера нашли редкое заболевание, которое характеризуется нарушением полового созревания и обоняния. В частности, исследователи заявили, что у него мог быть микропенис.