Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Европу в слабости и нерешительности в вопросе Гренландии и в очередной раз призвал европейцев включить Украину в состав Североатлантического альянса (НАТО). С такими заявлениями украинский лидер выступил в четверг, 22 января, на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

© Вечерняя Москва

В своей речи он обратил внимание на готовность Европы отправить незначительное количество солдат в Гренландию на фоне притязаний Соединенных Штатов на остров.

— Почему США могут препятствовать теневому флоту РФ, а Европа — нет? Нужна сильная Европа. Европейцы ожидают, что Штаты помогут в случае нападения России, но что, если они не вмешаются? Вы посылаете 30–40 солдат в Гренландию, ради чего? Какое послание вы посылаете? Какое послание Путину, Китаю? И более того, какое послание Гренландии? Потому что 30–40 солдат не защитят их, — высказался Зеленский.

Затем президент Украины заявил, что если бы его страна была членом НАТО, то Киев «смог бы решить проблему с российскими кораблями», передает фрагмент выступления Telegram-канал «Осторожно, новости».

В тот же день Зеленский на полях ВЭФ встретился с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины прибыл в Швейцарию 22 января в 15:00. Встреча продлилась меньше часа. При этом президенты Украины и США не выступили с совместным заявлением после переговоров, однако Трамп назвал встречу хорошей.