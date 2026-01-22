В речи Трампа нашли скрытые сигналы

Психотерапевт и специалист по поведенческой терапии Шелли Дар проанализировала выступление президента США Дональда Трампа на экономическом форуме в швейцарском Давосе и нашла в его речи скрытые сигналы, пишет Daily Express US.

Специалист отметила, что манера общения и поведенческие особенности американского лидера были очень показательными.

«Что отличает Трампа от других, так это то, насколько жестко он контролирует свою подачу. Первые минуты мы видим его только по локти. Обе руки прижаты к трибуне, его поза напряжена», — заметила Дар.

Встреча Зеленского с Трампом могла сорваться в последний момент. Видео

Психотерапевт уточнила, что в такой ситуации, когда не видны две трети тела, сложно анализировать поведение индивидуума: большая часть поведенческой информации просто удаляется, поскольку движения нижней части тела часто сигнализируют о тревоге, возбуждении или самоконтроле.

По ее оценке, Трамп намеренно так встал, чтобы большую часть его тела практически не было видно.

«С психологической точки зрения это создаёт ощущение сдерживания, ограничивает эмоциональную отдачу и укрепляет авторитет. Зрители видят человека, который выглядит неподвижным, а не экспрессивным», — уточнила Дар.

Дальнейшее поведение американского лидера, после того, как он отошел от трибуны, показало, что в нем глубоко укоренилось чувство превосходства.

«В целом его коммуникативная стратегия ставит доминирование выше диалога. Он предпочитает определенность нюансам, а его контроль над повествованием строится на утверждении, а не на убеждении», — пояснила специалист.

Поведение Трампа в Давосе в целом говорит о том, что он посылает четкий сигнал — он главный, ему должны подчиняться, не он подстраивается, а подстраиваются под него, резюмировала Дар.