Трамп оценил встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей прошедшую в швейцарском Давосе встречу с Владимиром Зеленским.

© Global look

«Я считаю встречу с Зеленским хорошей», — сказал он.

Ранее издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова писало, что встреча Трампа и главы киевского режима завершилась, она продлилась менее часа. Никифоров назвал её «хорошей».

Кроме того, американский лидер после встречи с Зеленским заявил, что конфликт должен завершиться. Об этом писал журналист Axios Барак Равид.