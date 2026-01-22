Пресс-конференции после встречи Трампа и Зеленского не будет

Пресс-конференция по итогам встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Давосе проводиться не будет. Об этом сообщает «Укринформ».

Переговоры двух лидеров, как отмечается, длились менее часа.

Агентство Reuters сообщило, что президент Украины прилетел в Швейцарию в 11:30 по местному времени. Днем ранее, 21 января, американский президент на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что встретится с Зеленским.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, политолога Владимира Васильева, на встрече Трампа с Зеленским в Давосе будет обсуждаться итоговая версия плана мирного урегулирования. Он отметил, что Трамп явно спешит с мирным урегулированием российско-украинского конфликта, а потому в ближайшее время стоит ожидать как минимум новых официальных заявлений.

Политолог Рафаэль Ордуханян считает, что Трамп вряд ли сумеет убедить Зеленского вывести войска из Донбасса. На данный момент это самый сложный аспект в их переговорах, рассчитывать на положительный исход в этом не стоит, сказал эксперт.