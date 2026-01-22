Трамп допустил возможность нового шатдауна

Президент США Дональд Трамп выразил опасение, что действия представителей Демократической партии могут привести к очередной приостановке работы правительства.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox Business.

"Я думаю, у нас есть проблема, потому что мы, вероятно, в конечном итоге придем к еще одному шатдауну демократов, потому что это единственный путь, понимаете? Приостановка работы правительства дорого нам обошлась, и я думаю, что они, вероятно, сделают это снова. Таково мое ощущение", - сказал Трамп.

Он отметил, что предыдущий шатдаун негативно отразился на экономических показателях страны, не позволив им достичь еще более высоких значений.