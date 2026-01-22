Пока вы не уснули: дерзкое заявление Мерца о России и критика Рютте в адрес Трампа

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Мерц сделал дерзкое заявление о РФ в Давосе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии, как написала Handelsblatt, попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны РФ.

В публикации указано на слова канцлера, который заявляет, что «мы (Европа и единомышленники) защитили бы Крайний Север» от угрозы России.

Генсек НАТО обрушился на Трампа и припомнил гибель европейских солдат за Америку

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне остальных западных лидеров казался эдаким успокоительным средством в конфликте европейцев с Трампом. Но и у Рютте сорвало. После неоднократно озвученных американским лидером сомнений насчёт способности европейцев прийти на помощь США, Рютте напомнил своему вашингтонскому господину, что европейцы, в составе натовских сил, делали это неоднократно и отдавали за это свои жизни.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил Дональду Трампу, что на каждых двух американцев в Афганистане приходится по одной смерти солдата из других стран НАТО, после того как президент США усомнился в Западном альянсе.

Путин согласился направить 1 миллиард в Совет мира Трампа

Россия готова направить 1 миллиард долларов в Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, чтобы поддержать народ Палестины.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, передает ТАСС.

Названа единственная тема встречи Трампа и Зеленского

Единственной темой для обсуждения лидерами Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе станет вывод украинских войск из Донбасса.

Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Трамп заявил о приближении мира на Украине

Президент США Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что мир на Украине приближается.

«Сегодня, как вы знаете, мы с президентом [Украины Владимиром] Зеленским будем это обсуждать. Сегодня или завтра мы встречаемся с президентом [России Владимиром] Путиным. Люди едут туда, и я думаю, что они приближаются (к миру — прим. «Ленты.ру»)», — сказал глава Белого дома.

Бывший глава НАТО призвал найти способ договорится с Путиным

Западные страны должны найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине.

С таким заявлением на полях Всемирного экономического форума в Давосе выступил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует радио Sputnik.

L'Antidiplomatico: Путин послал Западу сигнал заявлением об Арктике

Заявление президента России Владимира Путина об Арктике стало сигналом для Запада. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

По мнению авторов публикации, Москва демонстрирует готовность действовать в условиях усиления геополитической конкуренции в регионе.

"Это катастрофа": Кличко озвучил ужасающие данные об оставшихся без тепла домов в Киеве

В украинской столице сохраняется масштабный кризис с теплоснабжением: без отопления по-прежнему остаются порядка трёх тысяч многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что за минувшую ночь коммунальным службам удалось вернуть подачу тепла лишь в 270 зданий.

Для частичной стабилизации ситуации в город доставили гуманитарную помощь из Польши — речь идёт о партии из 400 электрогенераторов. Их планируется задействовать для обеспечения работы критически важной инфраструктуры и временного обогрева жилых кварталов.

В Госдуме высказались про штрафы за использование VPN

Введение штрафов за использование VPN в России не планируется и даже не обсуждается. Об этом рассказал в четверг, 22 января, первый заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Парламентарий напомнил, что в нашем государстве ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию.

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали три загадочных сообщения

Радиостанция «УВБ-76», более известная как «Радиостанция Судного дня», передала три загадочных сообщения. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Первое сообщение прозвучало в 11:21 мск: оно содержало слово «венчиковый». Следующее сообщение вышло в 13:21 мск — в нем прозвучало слово «супружеский». Позднее, в 14:19 мск, прозвучало третье сообщение со словом «актиний».

