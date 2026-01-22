Американский комик, ведущий CBS Стивен Кольбер заявил, что президентство Дональда Трампа длится как будто бы тысячу лет и американцы уже устали от «маниакального беззакония». Отрывок эфира CBS опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Кольбер указал, что всего за год президентства Трамп переименовал Мексиканский залив в Залив Америки, провел масштабный военный парад в свой день рождения, заявил, что хочет сделать Канаду 51-м штатом США, подписал указ об отмене гражданства по праву рождения и снес восточное крыло Белого дома, чтобы построить бальный зал.

«Дональд Трамп находится у власти уже ровно 1000 лет», - сказал ведущий.

По его словам, американцы забыли о большинстве этих событий, поскольку каждый день появляется «какой-нибудь новый связанный с трамповским ужасом заголовок». Он указал, что всего пару недель назад был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, но сегодня об этом уже никто не говорит.

«И, вероятно, в этом и есть весь смысл. Сегодняшнее маниакальное беззаконие отвлекает нас от вчерашних маниакальных преступлений. <…> Суть в том, что последний год был изматывающим, и не только для нас. Именно поэтому Трамп всё время засыпает», - заключил Кольбер.

Журнал Newsweek ранее сообщил, что работу Трампа, согласно последнему опросу, одобряют 35 процентов респондентов, а не одобряют - 63 процента. Показатель одобрения оказался самым низким за второй срок Трампа.