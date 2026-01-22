«Включил заднюю»: что заставило Трампа отступить в ситуации с Гренландией

Президент США Дональд Трамп «включил заднюю» по Гренландии во многом из-за влияния генсека НАТО Марка Рютте, которому удалось «направить энергию» американского лидера против России и Китая. Об этом рассказал «Комсомольской правде» кандидат исторических наук, специалист по политике Евросоюза Вадим Трухачев.

Ранее желание президента Дональда Трампа взять под контроль автономную датскую территорию Гренландию привело к резкому ухудшению отношений между США и Европой. Трамп даже пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда европейских стран. В Белом доме при этом заявили, что Трамп рассматривает различные варианты контроля над островом, включая «использование американских военных».

Однако в ходе своего выступления на экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не станет применять силу для приобретения Гренландии. Он также отказался от ввода с 1 февраля дополнительных пошлин против стран-защитников Дании и Гренландии.

Трамп перешел Рубикон

По мнению политолога Вадима Трухачева, Трамп и в самом деле пошел на уступки и во многом это заслуга генсека НАТО Марка Рютте.

«Рютте успешно выполняет свою задачу - «направить энергию» Трампа против России и Китая вместо того, чтобы сопротивляться аннексии Гренландии американцами. И, хотя в Давосе президент США говорил о своем неизменном желании «получить этот кусок льда», он не производил впечатления уверенного в себе завоевателя», - отметил эксперт.

Он также счел выступление американского лидера в Давосе «прикрытием вынужденного отступления, а не ультиматумом».

«Раскол НАТО не состоялся – пока. И в сохранении этой организации сыграл большую роль Рютте, которого я считаю самым опасным для России врагом в Европе. Он и сам до своей политической карьеры в Нидерландах работал в бизнесе, поэтому лучше всех в Европе умеет обходиться с Трампом, лестью и легким давлением Рютте направляет его в нужное альянсу русло», - констатировал Вадим Трухачев.

Напомним, что ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерег Вашингтон от попытки силового захвата Гренландии. Он высказал мнение, что распад Североатлантического альянса неминуем, «если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО».