Трамп раскрыл частичное месторасположение системы «Золотой купол»

Американская система противоракетной обороны «Золотой купол» будет частично располагаться в Гренландии.

Об этом в разговоре с Fox News США Дональд Трамп.

«Все летит через Гренландию. Если плохие парни начнут стрелять, все летит через Гренландию... Это удивительно», — сказал Трамп, объясняя стратегическую важность острова для национальной безопасности.

Он отметил, что реализует идею, которую в свое время выдвигал Рональд Рейган, но тогда для нее не существовало технологий.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры о получении полного доступа к Гренландии.

«По сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений», — пояснил политик.

Американский лидер также назвал «отличной» сделку по Гренландии и отметил, что она дает США «все, что нужно».