Украина близка к гуманитарной катастрофе из-за ситуации в энергетике

Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал катастрофической энергетическую ситуацию на Украине. Его слова приводит агентство Reuters.

© Газета.Ru

"Мы близки к гуманитарной катастрофе", - заявил Тимченко.

По его словам, украинцы вынуждены пользоваться электричеством всего три-четыре часа в день, а большую часть суток проводить без света. Тимченко отметил, что некоторые многоквартирные дома неделями стоят без отопления. 23 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей собрать запасы и уезжать туда, где есть альтернативные источники питания и тепла.

По его словам, ситуация в украинской столице крайне сложная "и это может быть еще не самый сложный момент". 21 января Кличко заявил, что Киев движется к "гуманитарной катастрофе" из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. 20 января Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре.

По данным мэра, на левом берегу города нет водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы.