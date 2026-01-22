Ограниченное мировоззрение руководства европейских стран – членов Североатлантического альянса препятствует их независимости от Соединенных Штатов, заявил британский журналист Афшин Раттанси в социальной сети X (бывшая Twitter).

Соответствующим образом журналист прокомментировал слова генсека западного военно-политического блока Марка Рютте о том, что главным противником НАТО является Российская Федерация.

Европейские страны Североатлантического альянса останутся вассалами США, поскольку их руководство лишено воображения, чтобы мыслить нестандартно, выходя за рамки догматичного, саморазрушительного мировоззрения, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Раттанси также отметил недальновидность лидеров государств Европы, которые до сих пор не смогли понять, что урегулирование вражды с российской стороной отвечает их интересам.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что противоречия внутри НАТО грозят существованию блока.