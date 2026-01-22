Встреча Зеленского и Трампа в Давосе завершилась

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе завершилась, рассказал представитель украинского лидера Сергей Никифоров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, переговоры продолжались менее часа.

Журналисты заметили, что Никифоров не посчитал необходимым раскрыть подробности встречи.

Трамп, в свою очередь, назвал хорошим свой разговор с Зеленским. Он добавил, что на завтра, 23 января, запланирована встреча представителей США с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Зеленского с Трампом могла сорваться в последний момент. Видео

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп на полях всемирного экономического форума в Давосе встретятся и подпишут ряд документов.

Позже массмедиа заявили, что американский лидер отказался встречаться с Зеленским.

Трамп в ходе речи в Давосе опроверг эти слухи и заявил, что желает поговорить с украинским лидером. После этого Зеленский срочно вылетел в Швейцарию и беседа все же состоялась.