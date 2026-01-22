В Давосе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

В Давосе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров. Однако переговоры могли сорваться в последний момент из-за путаницы в расписании глав государств.

«Встреча Зеленского и Трампа началась», — пишет «РБК Украина» со ссылкой на Никифорова.

В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за отказа Трампу

Однако, по данным Politico, встреча была на грани срыва. Украина якобы заявила, что встреча запланирована на 13:00 (15:00 мск), но, согласно графику американского президента, он должен улететь за два часа до этого.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинское должностное лицо сообщил, что Зеленский рассмотрит возможность поездки в Давос при условии организации встречи с Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. По данным Financial Times, подписание в Давосе плана по восстановлению Киева объемом 800 миллиардов долларов между Вашингтоном и Киевом на данный момент не предусмотрено.