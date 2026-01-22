Генсек НАТО обрушился на Трампа и припомнил гибель европейских солдат за Америку

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне остальных западных лидеров казался эдаким успокоительным средством в конфликте европейцев с Трампом. Но и у Рютте сорвало. После неоднократно озвученных американским лидером сомнений насчёт способности европейцев прийти на помощь США, Рютте напомнил своему вашингтонскому господину, что европейцы, в составе натовских сил, делали это неоднократно и отдавали за это свои жизни.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил Дональду Трампу, что на каждых двух американцев в Афганистане приходится по одной смерти солдата из других стран НАТО, после того как президент США усомнился в Западном альянсе.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил: «Я не уверен, что они поддержали бы нас, если бы мы им позвонили». Так он пытался придать импульс реализации своего плана по силовому захвату Гренландии у Дании.

Дабы усилить эффект, глава Белого дома добавил: «Я знаю их всех очень хорошо. Я не уверен, что они были бы там. Я знаю, что мы были бы там ради них. Я не уверен, что они были бы там ради нас».

Однако в этих заявлениях не учитывался тот факт, что во время войны в Афганистане, начавшейся после нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября, погибли сотни военнослужащих стран-членов НАТО.

Одна лишь Великобритания потеряла 457 военнослужащих, а Франция, Германия, Италия и Дания также понесли значительные потери, напомнила Daily Mail.

Трамп также назвал Данию, где было самое большое число погибших на душу населения среди коалиционных сил в Афганистане, «неблагодарной» за защиту США во время Второй мировой войны.

Рютте возмутился подобными речами и напомнил: «На каждых двух американцев, которые заплатили самую высокую цену, приходился один солдат из другой страны НАТО, который не вернулся к своей семье – из Нидерландов, Дании и других стран».

Генсек Североатлантического альянса также отметил, что этот исторический факт является «абсолютной гарантией» того, что союзники будут рядом с США, если те окажутся в беде.

Это не первый раз, когда президент США публично высказывает своё недовольство НАТО. Впрочем, как и отдельно Евросоюзом и его членами.

Выступая на давосском ВЭФ, глава Белого дома заявил, что «Европа движется не в том направлении из-за неконтролируемой массовой миграции».

Попутно он, конечно, осыпал похвалами «быстро развивающуюся» американскую экономику, утверждая, что «инфляция побеждена», а прежняя «открытая и опасная граница» Америки закрыта.

При этом некоторые места в Европе она назвал «неузнаваемыми». Он заявил, что такие вопросы, как «энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть главными для всех, кто хочет видеть сильный и единый Запад».

Он повторил своё заявление о том, что НАТО не существовало бы без него, сказав: «Мы так много даём и так мало получаем взамен».

Трамп обвинил Данию в недостаточных военных расходах на Гренландию, заявив, что страна обещала потратить «более 200 миллионов долларов на укрепление обороноспособности Гренландии», а затем настаивал на том, что она «потратила менее 1 процента от этой суммы».