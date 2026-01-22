Трамп пообещал, что «Совет мира» принесет пользу

Президент США Дональд Трамп в конце церемонии подписания устава «Совета мира» в швейцарском Давосе заявил, что созданная по его инициативе организация не будет бесполезной, подчеркнув практическую направленность ее деятельности.

Его слова приводит РИА Новости.

«Это не будет пустой тратой времени. Мы слишком часто тратили время на вещи, которые так и не происходили. Здесь все будет происходить — и уже происходит», — сказал он.

По словам американского лидера, в организацию уже вошли многие страны, а интерес к участию в «Совете мира» продолжает расти. В ходе церемонии Трамп отметил, учрежденная им организация имеет шансы стать одной из важнейших в истории.

О формировании «Совета мира» президент США объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после этого рассказал о планах организовать контакты с США для уточнения деталей инициативы. Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва примет решение о вступлении в этот совет после изучения документов.