Мерц сделал дерзкое заявление о РФ в Давосе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии, как написала Handelsblatt, попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны РФ.

© GIAN EHRENZELLER/EPA/TACC

В публикации указано на слова канцлера, который заявляет, что «мы (Европа и единомышленники) защитили бы Крайний Север» от угрозы России.

При этом Мерц отдельно выделил: тарифы, которыми пригрозил Трамп, помешали бы этому.

В РФ не раз заявляли, что выступают за равноправные отношения между государствами, диалог и соблюдение норм международного права.