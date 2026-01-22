Власти Ирана назвали количество погибших во время протестов

Иранские власти сообщили, что во время недавних протестов и беспорядков в стране погибли 3117 человек. Об этом рассказал портал Al-Alam.

Власти Ирана заявили, что среди погибших - «2427 невинных людей и сотрудников сил безопасности». В отчете говорится, что многие из погибших были случайными прохожими, убитыми «в результате стрельбы и беспрецедентной террористической жестокости». Некоторые погибшие были протестующими, которые стали «мишенью организованных террористических элементов в толпе».

«Убийцы детей этой земли и их сторонники будут привлечены к ответственности за свои злодеяния», - подчеркивается в сообщении властей.

В Тегеране также заявили, что преступников «снабжали и вооружали преступные лидеры Соединенных Штатов Америки».

Базирующиеся в США правозащитники ранее сообщали, что количество погибших во время протестов в Иране составляет не менее 4 902 человек, но есть опасения, что жертв гораздо больше.

В конце декабря 2025 года Иран охватили протесты. Они начались на фоне экономического кризиса, но затем приобрели антиправительственный характер и переросли в столкновения протестующих с силовиками.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным вмешательством в случае убийств демонстрантов. Четырнадцатого января он сообщил, что, по данным «надежных источников», в Иране не будут казнить участников протестов.