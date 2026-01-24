"Потребуют много чего": раскрыто, как Совет мира ударит по Украине

Украинское издание «Страна» сообщает, что администрация Дональда Трампа предпринимает отчаянные попытки вовлечь Россию в созданный президентом США «Совет мира», чтобы спасти этот амбициозный проект от полного краха. В обмен на спасение репутации американского лидера Кремль получил возможность требовать стратегических уступок на украинском треке, вплоть до принуждения Киева к сдаче территорий.

В публикации отмечается, что на данный момент глобальная инициатива Белого дома терпит фиаско, так как ведущие мировые игроки, включая Китай, Индию и Бразилию, проигнорировали приглашение, а Европа, за исключением Венгрии, ответила отказом.

«В этом перечне нет ни одной из ведущих держав мира, кроме США. В такой ситуации, если бы к Совету присоединилась Россия, то это превратило бы его из странной совокупности рандомных стран в клуб, в котором находятся две крупнейшие ядерные державы мира», — констатируют журналисты.

Именно поэтому для убеждения российского руководства в Москву тайно прилетал Джош Грюнбаум, управляющий операционной деятельностью Совета.

Аналитики издания отмечают, что у России нет прямой мотивации менять ООН, где у нее есть право вето, на подконтрольную США структуру, однако провал идеи Трампа открывает широкое поле для торга.

«В обмен на членство Кремль может много чего себе от Трампа потребовать. Например, чтоб тот надавил на Зеленского по вопросу вывода войск из Донецкой области. Или же снять санкции с РФ, не дожидаясь окончания войны», — резюмируют украинские журналисты.

Зеленский рассказал, когда Украина рассмотрит возможное членство в «Совете мира»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает предложение о вступлении, предложив оплатить обязательный взнос в один миллиард долларов за счет замороженных в США российских активов. Этот вопрос, возможно, дополнительно обсудят в Абу-Даби глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.