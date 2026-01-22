Главу киевского режима Владимира Зеленского следует отстранить от власти из-за отказа войти в Совет мира президента США Дональда Трампа. Это предложил в своем телеграм-канале находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский.

Отказ Зеленского показывает его недоговороспособность, а также невозможность участвовать в мирных инициативах, поделился своей точкой зрения нардеп.

Отстранение главы киевского режима от власти — единственный путь к миру, подытожил украинский парламентарий.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский усомнился в участии Украины в Совете мира. Причиной этого послужило приглашение в инициативу Российской Федерации и Белоруссии.