Устав «Совета мира» Трампа подписали 18 стран

Устав «Совета мира» по Газе, учрежденного президентом США Дональдом Трампом, в швейцарском Давосе подписали 18 стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо США свои подписи в документе оставили Армения, Азербайджан, Аргентина, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания и Казахстан. Кроме того, устав «Совета» подписали самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также Турция, Узбекистан и Монголия.

Как отметил американский лидер в ходе церемонии подписания документа, учрежденная им организация имеет шансы стать одной из важнейших в истории.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после этого рассказал о планах организовать контакты с США для уточнения деталей инициативы. Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва примет решение о вступлении в этот совет после изучения документов.