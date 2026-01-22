Опубликованы фото Ким Чен Ына в сауне

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства Онпхоского дома отдыха трудящихся и перерезал красную ленту, открыв реконструированный комплекс, преобразованный в современный центр культурного отдыха и лечения.

© Вечерняя Москва

Вместе с тем он посетил первую в стране сауну. Северокорейский лидер решил проверить, как граждане отдыхают на новом курорте с горячими источниками.

— Сегодня этот дом перестроен как замечательная сервисная база отдыха для народа, что дает чувство гордости за то, что нам удалось сделать еще одно плодотворное дело, — передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Недавно Ким Чен Ын торжественно открыл масштабную прибрежную туристическую зону на Кальмасском полуострове. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще туристические направления могут посетить путешественники в этой стране.

Власти Приморского края ранее выступили с инициативой возобновления практики туристических визитов в Северную Корею. В ее рамках планируется отправлять детей на отдых в детские лагеря КНДР. Северная Корея положительно настроена касательно туристической инициативы России.