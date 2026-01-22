На Украине за год не смогли подключить подаренные США теплоэлектростанции

Власти Обухова под Киевом за год не смогли подключить подаренные США компактные теплоэлектростанции (ТЭЦ).

Об этом со ссылкой на местного депутата Богдана Яцуна сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Они были переданы в январе 2025 года горсовету правительством США в рамках проекта USAID, но с тех пор так и не были запущены — даже в условиях блэкаутов», — говорится в публикации.

Отмечается, что эти установки могли бы обеспечить электричеством половину города, однако процесс их подключения к сети потонул в бюрократических процедурах.

Ранее сообщалось, что жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии. Одна из участниц акции сообщила, что в ее доме света нет четвертые сутки, при этом у них электроплиты, то есть нет другого способа приготовить еду. Другая женщина рассказала, что в ее доме нет света ни по графикам, ни без графиков.