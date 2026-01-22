Трамп подписал устав Совета мира

Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 января, подписал устав Совета мира и заявил, что лично возглавит эту организацию.

© Вечерняя Москва

По его словам, новый Совет будет взаимодействовать с ООН и сосредоточится на урегулировании международных конфликтов. Документ подписали представители 19 стран на встрече в Давосе.

— Это очень волнующий день, к которому мы долго шли; многие страны уже получили приглашения, все хотят быть частью этого, и мы будем работать со многими партнерами, включая Организацию Объединенных Наций, — заявил Трамп на церемонии подписания устава Совета мира по Газе.

Выступая перед участниками форума, Трамп с иронией прокомментировал присутствие мировых лидеров, отметив, что большинство из них являются популярными политиками, а некоторые — менее популярными, и добавил, что «такова жизнь».

Он также заявил, что конфликт в секторе Газа, по его оценке, находится на завершающей стадии и фактически подходит к концу.

Кроме того, Трамп сообщил о планах увеличить военный бюджет США до 1,5 триллиона долларов уже к следующему году. Он подчеркнул, что цель инициативы — достижение глобального мира, и заявил, что Соединенные Штаты намерены «установить мир во всем мире».

Ранее Трамп говорил о том, что Россия является одним из ключевых центров влияния во всем мире, что делает участие президента такой страны в совете необходимым. Что это за организация, чем она будет заниматься и какие страны в нее пригласили — в материале «Вечерней Москвы».