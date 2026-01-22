Раскрыта схема обогащения сотрудников ТЦК на Украине

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о том, что сотрудник одного из районных территориальных центров комплектования в Николаевской области снимал военнообязанных с учета за 10 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости.

В ГБР отметили, что военнообязанных снимали с воинского учета по состоянию здоровья, но подтверждающих медицинских документов не было.

«Такая услуга стоила призывникам около 10 тысяч долларов», - пояснили в ведомстве.

Сотруднику военкомата предъявлено обвинение по статье о несанкционированных изменениях информации в автоматизированных системах, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения его от должности. При этом часть военнообязанных, снятых с учета, установлена, они подлежат призыву на общих основаниях.

Ранее Владимир Зеленский подписал законопроекты о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток. Уже стоит вопрос о призыве женщин – медработников, а сама мобилизация давно стала насильственной и сопровождается скандалами. Например, в сентябре в Закарпатской области мобилизовали многодетного отца Вячеслава Бека. Он был болен сахарным диабетом и скончался в учебном центре.