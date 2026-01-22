Лукашенко призвал «делать все самим»

Все необходимое для страны нужно производить собственными силами, а не прибегать к импорту. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

На церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, которая прошла во Дворце Независимости в Минске, глава государства напомнил о важности развития различных отраслей — чтобы «нация была здоровой, одетой, накормленной».

«Все у нас для этого есть, и даже больше того. Будем ориентироваться на то, чтобы создавать новые производства.<...> Все мы можем. Только надо понимать, что мы это должны делать прежде всего сами», — призвал он.

Лукашенко подчеркнул, что не против конкуренции. Однако все необходимое должны изготавливать на территории страны своими руками. Те вещи, которых не хватит, уже можно импортировать.

Днем ранее президент Белоруссии обязал руководство автомобильной компании Belgee («Белджи») разработать легковой автомобиль со стопроцентной отечественной локализацией. Он подчеркнул, что это необходимое условие для развития, и потребовал ставить такую задачу перед всеми ответственными специалистами.