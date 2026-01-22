Украинский премьер назвала регионы с наиболее сложной ситуацией со светом

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала регионы республики с наиболее сложной ситуацией в энергетике.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Продолжается восстановление энергосистемы по всему государству. Самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях», — написала Свириденко.

По ее словам, правительство работает над обеспечением Киева альтернативными источниками энергии и распределением генерации.

