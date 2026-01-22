Суровый климат и «женский исход»: как живет Гренландия

Александр Котлеткин
Город Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия 
© Илья Тимин/РИА Новости
Повседневная жизнь в Гренландии
Повседневная жизнь в Гренландии 
© MADS CLAUS RASMUSSEN/EPA/TACC
Вид на дома в столице Гренландии Нууке
Вид на дома в столице Гренландии Нууке 
© Юри Апрелефф/РИА Новости
Вид на дома в столице Гренландии Нууке
Вид на дома в столице Гренландии Нууке 
© Юри Апрелефф/РИА Новости

Нуук. Северное сияние над городом
Нуук. Северное сияние над городом 
© Алена Кехлер/TACC
Вид на столицу Гренландии Нуук
Вид на столицу Гренландии Нуук 
© Юри Апрелефф/РИА Новости
Нуук. Вид на залив
Нуук. Вид на залив 
© Алена Кехлер/TACC
Вид на дома в столице Гренландии Нууке
Вид на дома в столице Гренландии Нууке 
© Юри Апрелефф/РИА Новости
Местные жители катаются на коньках
Местные жители катаются на коньках 
© Julia Wäschenbach/dpa/TACC

Вид на столицу Гренландии Нуук
Вид на столицу Гренландии Нуук 
© Юри Апрелефф/РИА Новости
Американское консульство в столице Гренландии Нууке
Американское консульство в столице Гренландии Нууке 
© Юри Апрелефф/РИА Новости
Здание парламента в столице Гринландии Нууке
Здание парламента в столице Гринландии Нууке 
© Юри Апрелефф/РИА Новости
Арктическое командование в столице Гренландии Нууке
Арктическое командование в столице Гренландии Нууке 
© Юри Апрелефф/РИА Новости
Вид на побережье столицы Гренландии Нуук и море Баффина
Вид на побережье столицы Гренландии Нуук и море Баффина 
© Юри Апрелефф/РИА Новости

Здание парламента в столице Гринландии Нууке
Здание парламента в столице Гринландии Нууке 
© Юри Апрелефф/РИА Новости
Продажа готовой еды в супермаркете в столице Гренландии Нуук
Продажа готовой еды в супермаркете в столице Гренландии Нуук 
© Юри Апрелефф/РИА Новости
Нуук. Одна из улиц города
Нуук. Одна из улиц города 
© Алена Кехлер/ТАСС
Закат над городом Нуук
Закат над городом Нуук 
© MADS CLAUS RASMUSSEN/EPA/TACC
Город Нуук в теплую погоду
Город Нуук в теплую погоду 
© Legion-Media

Страсти вокруг Гренландии продолжают накаляться. Президент США Дональд Трамп, ранее угрожавший пошлинами европейским союзникам, заявил о достижении предварительного соглашения. Как сообщает РБК, согласно условиям сделки американцы могут получить суверенный контроль над военными базами в некоторых частях острова, а также организовать добычу редкоземельных металлов. Удовлетворят ли подобные договоренности амбиции Трампа — неизвестно. Президент США уже не раз демонстрировал всему миру свой непредсказуемый характер и переменчивый нрав.

Гренландия является самым большим островом планеты. Его размер составляет 2 166 086 квадратных километров. Большую часть Гренландии занимают льды. Население острова, численностью 56 тысяч человек, проживает в небольших поселениях и городах в прибрежной зоне. Крупнейшим из них является столица Нуук. 90 % экономики этого холодного края базируется на охоте и рыболовстве.

Жизнь гренландцев в удаленных поселках невероятно тяжела. Жителям приходится мириться с транспортной изоляцией, нехваткой рабочих мест, отсутствием школ и больниц. Законченное среднее образование можно получить всего в четырех поселениях острова, высшее образование — только в столице.

В последнее время главной проблемой жителей острова стал так называемый «женский исход». Гренландки стали массово покидать небольшие поселки и перебираться в более цивилизованные места. Это ставит под угрозу исчезновения целые районы, которые населяют в основном рыбаки и охотники.

Главным центром всей городской жизни является Нуук. Он расположен на юго-западном побережье острова Гренландия в устье фьорда Готхоб-фьорд в 240 км к югу от Северного полярного круга. Нуук омывается теплым течением и перепад температур здесь относительно невелик. Средняя температура наиболее холодных месяцев — −7,5 °C. Средняя температура июля — +7,5 °C. Здесь проживает почти половина населения Гренландии.

Главными достопримечательностями столицы считаются: Гренландский национальный музей, культурный центр Катуак, здание городского казначейства и дом основателя города Ханса Эгеде, где сейчас находится резиденция правительства Гренландии.

Как выглядит жизнь на самом большом и малонаселенном острове мира — в галерее «Рамблера».