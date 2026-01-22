Что происходит в мире сегодня: расстрел в Австралии и агент Молдавии в Москве

В четверг, 22 января, в Австралии вооруженный мужчина убил троих человек. В этот же день в ФСБ сообщили об аресте агента молдавских спецслужб, а спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о финальном этапе переговоров по Украине.

В Австралии мужчина расстрелял троих человек

В австралийском городе Лейк-Каргеллиго в результате стрельбы погибли три человека, сообщает ABC. Вооруженный преступник до сих пор находится на свободе. Около 16:20 (по местному времени) экстренные службы получили сообщения о выстрелах в автомобиле. На месте происшествия сотрудники обнаружили тела мужчины и женщины.

Вскоре полицию вызвали на еще одно место происшествия, где были обнаружены мужчина и женщина с огнестрельными ранениями. Полиция подтвердила, что в результате погибли три человека: две женщины и мужчина. Еще один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Полиция установила личность преступника и разыскивает его.

В Москве арестовали агента спецслужб Молдавии

ФСБ пресекла противоправную деятельность агента молдавских спецслужб, сообщается на сайте службы. По данным ФСБ, в декабре 2025 года мужчина, гражданин России, прибыл в Москву, чтобы выполнить задание Службы информации и безопасности Молдавии, «направленное против безопасности Российской Федерации». Его задержали при подготовке.

В изъятых у мужчины средствах связи нашли переписку с сотрудником молдавской спецслужбы. Против россиянина возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Его арестовали. В ФСБ подчеркнули, что мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Обвиняемый дает признательные показания.

Уиткофф заявил о финальном этапе переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского кризиса находится на финальном этапе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, такой комментарий Уиткофф дал во время Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что нерешенным остается один вопрос, с которым можно разобраться, если стороны захотят этого. Уиткофф подтвердил, что вечером 22 января отправится в Москву.

Главу Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе

В офисе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заявили, что его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе было отменено под давлением администрации Дональда Трампа. Об этом рассказала газета The Guardian. Ньюсом должен был встретиться с представителями журнала Fortune на мероприятии, организованном USA House, официальной штаб-квартирой страны. Но, как утверждают представители губернатора, USA House поддался политическому давлению администрации Трампа и отказал губернатору во входе в павильон.

Ньюсом, которого многие считают одним из главных претендентов на пост президента от Демократической партии на выборах 2028 года, использовал свою трехдневную поездку в Швейцарию, чтобы резко раскритиковать администрацию Трампа и бросить вызов европейским союзникам, которые, по его мнению, не смогли в достаточной мере противостоять президенту США. Ньюсом сказал журналистам в Давосе, что больше не может терпеть соучастие людей, которые «покоряются» Трампу. Он пошутил, что ему следовало взять с собой «кучу наколенников» для мировых лидеров.

За Тимошенко не внесли залог

Срок внесения залога, назначенного судом лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, истек в полночь по киевскому времени. Об этом рассказало ТАСС. По данным агентства, украинские СМИ и общественные деятели не сообщили о внесении средств.

Ранее против Тимошенко возбудили дело о коррупции. Политик заявила, что вся ее команда работает над сбором средств для внесения залога, так как у нее такой суммы нет.