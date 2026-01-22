Владимир Зеленский перестал скрывать свое раздражение из-за ухудшения ситуации на Украине, сообщили СМИ.

Как пишет немецкое издание Berliner Zeitung, «ситуация на Украине резко обострилась по нескольким фронтам», что отражается на поведении Зеленского, особенно в нынешние зимние недели, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается: «Заметно, что в эти холодные зимние недели он реагирует крайне раздраженно. Он критикует украинскую противовоздушную оборону, а также мэра Киева Виталия Кличко. В области внешней политики Зеленский также не сдерживается. Например, он критикует так называемый «Совет мира» Трампа, предложенный американцами орган для решения глобальных конфликтов».

Издание подчеркивает, что Зеленский испытывает серьезное давление из-за внутренних проблем. Среди главных трудностей выделяют процветающую коррупцию, жестокие меры мобилизационных отрядов и растущую напряженность в преддверии возможной предвыборной кампании.

«Зеленский в ярости»: США поставили Киеву ультиматум

В четверг Зеленский отправился в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе, где планируется его встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подписание плана восстановления Украины в Давосе сорвалось. При этом Трамп объявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским.