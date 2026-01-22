«Шаг доброй воли»: зачем Баку «подкармливает» русофобский режим Киева

Азербайджан отправил на Украину очередной «гуманитарный груз». Как сообщает «Царьград», разгадка щедрости кроется не в заботе о гражданском населении — глобалисты вновь пытаются разыграть русофобскую карту, которая использовалась совсем недавно.

По распоряжению президента

Накануне азербайджанские СМИ сообщили, что Баку передал Киеву «гуманитарный груз» из 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, пяти трансформаторов и 27 тысяч метров кабеля. Стоимость посылки составила 1 млн долларов, а всего с 2022 года Азербайджан помог Украине на сумму в 45 млн долларов.

«Отправка груза проведена Минэнерго по распоряжению президента Ильхама Алиева от 16 января 2026 года», — подчеркивается в сообщениях.

Посол Украины в республике уже выразил «благодарность и признательность» Алиеву и населению Азербайджану. Как отмечает телеканал, в действительности Баку «подкармливает» украинский режим с самого начала спецоперации.

Так, в течение 2025 года Алиев и его представители неоднократно заявляли, что оказывали Украине «гуманитарную помощь» и будут продолжать поставки. Особый акцент делался на исключительно «мирном» характере помощи, направленной на «облегчение страданий гражданского населения». Оборудование, предназначенное для генерации электричества, на Украину направляется регулярно. Например, в августе 2025 года посылка была еще солиднее и оценивалась в 2 млн долларов.

Кроме того, телеканал не раз сообщал о «сером оружейном экспорте» из Баку в Киев, на который официальные власти Азербайджана тщательно закрывали глаза. Например, в соцсетях появлялась информация о производстве для ВСУ артиллерийских снарядов азербайджанской группой компаний ВПК Palladium.

Заместить Россию?

По одной из теорий, «бескорыстная» помощь Азербайджана Украине связана с желанием Баку наладить контакты для запуска проекта перекачки газа в Европу через украинскую транзитную систему. Сторонники этой теории предполагают, что в дальнейшем азербайджанские власти хотят занять освободившееся после вытеснения Москвы место поставщика.

При этом с «газовой подоплекой» есть нюансы. В действительности у Азербайджана нет технической возможности пустить газ по украинским трубам в Европу. Кроме того, Украина уже не может предложить услуги транзита.

«Украинская газовая транзитная система находится в довольно тяжелом состоянии, любые планы по ее использованию означают очень серьезные затраты. Идея доставки азербайджанского газа через ГТС Украины выглядит как фантазия», — заявил политолог Александр Асафов.

Кроме того, заменить поставки российского газа Азербайджан не сможет. Сейчас он направляет топливо по двум основным маршрутам — Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Пропускная способность TAP — 11 млрд кубометров в год, у TANAP — 16 млрд кубометров ежегодно. Однако «сложить» эту мощность не выйдет, поскольку в азербайджанских месторождениях просто нет сколько газа.

«Наши поставки упали примерно на 130-140 млрд кубометров: в 2025 году было 18,8 млрд кубов только для Европы, включая Сербию, — а в 2021-м было примерно под 150-160 млрд кубометров. Объемы газа из Азербайджана не сопоставимы с тем, что было у России. Все, о чем можно говорить в контексте поставок в Европу, это 10 с небольшим миллиардов кубов», — прокомментировал ситуацию ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Русофобская карта

Телеканал отмечает, что «шаги доброй воли» Азербайджан делает «по личному распоряжению президента» и для преодоления последствий «российских ударов по энергетике». Таким образом, это государственная политика Азербайджана, сформулированная на самом высоком уровне. Происходящее можно назвать очередным витком политической русофобии со стороны Баку.

Вероятно, Запад решил снова разыгрывать «закавказскую русофобскую карту», а Азербайджан отлично подходит для этой задачи. Хотя бы в силу того, что других эффективных способов досадить России и отвлечь ее внимание у глобалистов нет.

Расчет Баку в этой ситуации не на победу Украины. Периодически всплывающие в медийном поле «гуманитарные грузы» — сигнал Западу, что Азербайджан является последовательным и эффективным проводником антироссийской политики на постсоветском пространстве. Такой расклад, судя по всему, выгоден всем сторонам, которые выступают за ослабление РФ.