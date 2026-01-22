Мерц оценил изменение позиции Трампа по вопросу Гренландии

Мерц назвал верным изменение позиции Трампа по вопросу Гренландии
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не будет вводить пошлины в отношении стран из-за ситуации вокруг Гренландии, и назвал это "шагами в правильном направлении".
"Мы будем отстаивать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, а именно суверенитет и территориальную целостность. Мы поддерживаем переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами на основе этих принципов. В последние дни я обсуждал это с президентом Трампом, премьер-министром [Дании Метте] Фредериксен, генеральным секретарем [НАТО] Марком Рютте и другими. Цель этих переговоров - договориться о более тесном сотрудничестве между союзниками на Крайнем Севере и за его пределами", - сказал Мерц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Хорошей новостью, по его словам, является то, что делаются шаги в правильном направлении.
"Я приветствую вчерашние заявления президента Трампа. Это правильный путь. Это правильный путь, потому что любая угроза захвата европейских территорий силой была бы неприемлема", - констатировал канцлер ФРГ. При этом он подчеркнул, что новые пошлины "подорвут основы трансатлантических отношений". "Если их введут, ответ Европы будет единым, спокойным, взвешенным и твердым", - резюмировал Мерц.