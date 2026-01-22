Мерц оценил изменение позиции Трампа по вопросу Гренландии

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не будет вводить пошлины в отношении стран из-за ситуации вокруг Гренландии, и назвал это "шагами в правильном направлении".

"Мы будем отстаивать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, а именно суверенитет и территориальную целостность. Мы поддерживаем переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами на основе этих принципов. В последние дни я обсуждал это с президентом Трампом, премьер-министром [Дании Метте] Фредериксен, генеральным секретарем [НАТО] Марком Рютте и другими. Цель этих переговоров - договориться о более тесном сотрудничестве между союзниками на Крайнем Севере и за его пределами", - сказал Мерц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Хорошей новостью, по его словам, является то, что делаются шаги в правильном направлении.